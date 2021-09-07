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МЧС опровергло информацию о химическом загрязнении на полигоне в Стругокрасненском районе

Главное управление МЧС России по Псковской области опровергло информацию о химическом загрязнении на полигоне и пострадавших людях в Стругокрасненском районе. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Псковской области.

«В СМИ и в муниципальные районы была направлена информация о якобы допущенном нарушении правил обращения с химическими веществами на полигоне в Стругокрасненском районе. Информация о загрязнении химическими веществами почвы, а также о пострадавших людях изложена, вроде как, на бланке, который с первого взгляда похож на официальный бланк Главного управления МЧС России по Псковской области за подписью начальника управления Валерия Филимонова», - говорится в сообщении.

В региональном управлении МЧС ответили, что сотрудники не располагают информацией о каком-либо химическом загрязнении в Стругокрасненском районе.

«Никаких звонков нам не поступало, информация от глав районов и от населения не приходила, никакие подразделения управления МЧС туда не привлекались и не работали. К распространению данной информации мы никакого отношения не имеем. Более того, начальник главного управления Валерий Игоревич Филимонов находится в очередном отпуске и просто не мог подписать эту бумагу», - подчеркнул и. о. начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгений Сычев.

Другими словами – это не более, чем информационный вброс, пишет официальный телеграм-канал региона.