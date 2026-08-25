Опочанин оказался в колонии за уклонение от надзора и поножовщину

Вступил в силу приговор в отношении ранее судимого жителя Опочецкого округа, совершившего несколько преступлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в отношении мужчины был установлен административный надзор, но в декабре 2025 года он самовольно покинул место своего жительства и убыл в Ленинградскую область, где стал фактически проживать. По новому месту жительства на учет в органе внутренних дел не встал (часть 1 статьи 314.1 УК РФ).

Также подсудимый в апреле в ходе бытового конфликта с родственником ударил его в область спины и предплечья кухонным ножом (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ).

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях, извинился перед потерпевшим.

Учитывая ряд смягчающих и наличие отягчающего наказание обстоятельства, присоединив наказание по ранее вынесенному приговору, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.