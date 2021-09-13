Происшествия

Расстрелом уток ради развлечения возмущены жители Пустошкинского района

В деревне Щукино Пустошкинского района двое людей расстреляли из пневматической винтовки семью уток. Об этом сообщила местная жительница в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: pixabay.com

«Страшный вопиющий случай произошел в деревне Щукино Пустошкинского района. Один человек, хотя трудно назвать его человеком, но постараюсь здесь не ругаться... Этот человек вместе со своим другом, сидя за рулем автомобиля, расстрелял из "воздушки" семью уток, которая живет на нашем озере, ради развлечения. Была большая семья — 8 уток, осталось только 4. Дом моих родителей и дома других местных жителей находятся на берегу озера, то есть это населенный пункт, а не где-то в лесу. Дома и озеро разделяет дорога, по которой как раз ездили взад и вперед эти двое и стреляли! И, конечно, трупики несчастных уток остались лежать там, где их подстрелили», — рассказала девушка.

Она отметила, что знает имя стрелявшего. «Как его наказать? Что делать?» — спросила местная жительница.

«Проблема взята на контроль комитетом», — последовал ответ от представителя областного комитета по природным ресурсам и экологии.