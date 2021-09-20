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Псковский суд отстранил от работы члена УИК за съемку данных избирателей на телефон

Члена участковой избирательной комиссии №82 с правом совещательного голоса отстранили от участия в работе УИК за нарушение законодательства РФ о выборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Административное дело по иску участковой избирательной комиссии №82 Псковский городской суд рассмотрел 19 сентября. Во время голосования член комиссии при помощи мобильного телефона тайно снимал на видео персональные данные избирателей, а также покидал установленное рабочее место.

Суд удовлетворил административный иск, обвиняемого отстранили от участия в работе УИК №82.