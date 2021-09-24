Происшествия

Фотофакт: В Финском парке Пскова устранили последствия ночного хулиганства

Последствия хулиганства в Финском парке в Пскове ликвидированы, все поврежденные объекты вернули на свои места, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 сентября неизвестные устроили погром в Финском парке: перевернули скамейки и теннисный стол, разбили урны, сломали детские качели. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают тех, кто это сделал, проводится проверка.

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Комментируя ситуацию, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проработать вопрос установки видеонаблюдения в общественных местах, наиболее подверженных актам вандализма.