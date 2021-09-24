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«Стыд и позор!»: губернатор прокомментировал акт вандализма в Пскове и анонсировал установку камер

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проработать вопрос установки видеонаблюдения в общественных местах, наиболее подверженных актам вандализма. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Наш Псков, в благоустройство которого мы вкладываем все свои силы и душу, некоторые жители откровенно не любят», - заметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 сентября вандалы разгромили Финский парк: перевернули скамейки и теннисный стол, разбили урны, сломали детские качели.

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Администрация города устранила последствия ночного инцидента. Практически все уже вернули на свои места – осталось восстановить качели, заметил глава региона. Он также напомнил, что правоохранительные органы уже разыскивают устроивших погром вандалов.

«Стыд и позор!» - заключил губернатор.