Происшествия

Псковичку осудили за удар полицейскому в голову

Псковичку осудили за нанесенный полицейскому удар в голову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Псковский городской суд установил, что женщина нанесла удар в голову полицейскому патрульно-постовой службы 5 августа на привокзальной площади Пскова. Полицейский пытался пресечь преступление.

Нарушительницу обвинили в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с аналогичным испытательным сроком.