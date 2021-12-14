Происшествия

Порховича оштрафовали на 50 тысяч за незаконную торговлю спиртным

50-летнего жителя Порхова приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей за незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

3 марта ранее судимый за аналогичное преступление мужчина, находясь в помещении магазина, расположенного в Порхове, незаконно продал две бутылки со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,5 литра каждая.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 171.4 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.