Происшествия

В Себеже няня украла деньги из семейного сейфа

Девушка 1991 года рождения подозревается в краже денег из сейфа в городе Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, супружеская пара на несколько дней выезжала за пределы области и оставила ребенка на попечение няни. «Когда же муж с женой вернулись домой, то через некоторое время обнаружили, что из их сейфа в квартире исчезли 50 тысяч рублей. Потерпевшие обратились с заявлением в полицию», - рассказали в ведомстве.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. «Ею оказалась себежанка 1991 года рождения. Именно ее хозяева квартиры попросили присмотреть за ребенком во время их отсутствия. Однако оказанного ей доверия женщина не оправдала», - заметили в полиции.

По версии следствия, подозреваемая воспользовалась оставленным запасным ключом, открыла сейф и похитила оттуда 50 тысяч рублей. Причем взяла не все находившиеся в сейфе деньги, а только часть. «Видимо, рассчитывала, что так "недостача" обнаружится не сразу», - добавили в ведомстве.

Себежанка призналась в краже. Выяснилось, что все похищенные денежные средства она уже потратила. В ходе обыска изъяты приобретенные на них вещи. По факту кражи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.