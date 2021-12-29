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Глава Палкинского района предстанет перед судом за должностные преступления

Глава Палкинского района Евгений Седов предстанет перед судом за должностные преступления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в мае 2019 года предполагаемый злоумышленник предоставил для оплаты в администрацию городского поселения «Палкино» документы о выполнении его братом работ по ремонту тротуара и участка автодороги, которые фактически выполнил местный предприниматель на безвозмездной основе.

Кроме того, в 2019 году он дважды превысил свои должностные полномочия при подписании актов о приемке работ в рамках муниципальных контрактов по реконструкции дома культуры и текущему ремонту дорог муниципального значения, в результате чего подрядчикам перевели деньги за фактически невыполненные работы на общую сумму почти 1 млн рублей.

Главу муниципалитета обвиняют в покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ), также ему вменяют фактах превышения должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ), совершенных в бюджетной сфере.

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В отношении подследственного продолжает применяться ранее избранная судом по ходатайству следователя мера процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.