Происшествия

В великолукской деревне ввели карантин по бешенству из-за неадекватного енота

Карантин по бешенству ввели в деревне Покарево Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.

На территории личного подворья житель деревни обнаружил енота с неадекватным поведением, животное пришлось ликвидировать.

Труп мужчина доставил в районную ветеринарную станцию, где специалисты произвели отбор проб для исследований на бешенство. В Псковской областной ветеринарной лаборатории диагноз подтвердили - животное было заражено бешенством.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по ликвидации очага заболевания.

Напомним, ранее карантин вводился в деревне Максимово Шелковской волости Великолукского района.