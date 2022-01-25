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Полицейские изъяли фальшивую купюру в великолукском финучреждении

25.01.2022 11:12|ПсковКомментариев: 0

Полицейские изъяли фальшивую купюру в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поддельную банкноту достоинством две тысячи рублей обнаружили 24 января в местном финансовом учреждении. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В ведомстве рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, ведущим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Теги: #фальшивки #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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