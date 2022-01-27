Происшествия

Драка девушек в Куньинском районе обернулась судом

Прокуратура Куньинского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в нанесении побоев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

22 августа 2021 года около 19.30 в деревне Жижица между двумя девушками в квартире произошел конфликт из-за личной неприязни. В ходе ссоры одна из девушек нанесла потерпевшей не менее восьми ударов пластмассовой бутылкой объемом 1,5 литра в область лба и по левой руке. Затем она схватила жертву за волосы и несколько раз потянула на себя, от чего та также испытала физическую боль.

В результате умышленных преступных действий девушка получила телесные повреждения в виде кровоподтека в области лба слева, кровоподтеков в области левого предплечья. Они не причинили вреда ее здоровью.

Злоумышленницу признали виновной в совершении преступления по статье 116.1 УК РФ и назначили ей наказание в виде обязательных работ на 120 часов.