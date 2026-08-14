Любителя шашлыка в Пскове задержали росгвардейцы

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за минувшие сутки пресекли в областном центре серию краж. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, граждане пытались похитить шашлык и другие продукты.

13 августа около 19.00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили информацию, что из магазина на улице Яна Фабрициуса поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы оперативно выдвинулись и по прибытию задержали гражданина 2007 года рождения, который похитил из торгового зала около четырех килограмма шашлыка.

В 3.00 при выезде по сигналу «Тревога» на охраняемый объект на улице Труда росгвардейцами задержан 19-летний пскович, совершивший хищение продуктов.

В настоящий момент по данным фактам проводятся проверки.