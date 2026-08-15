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Беспилотники сбивали над Псковской областью ночью

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Беспилотники сбивали над Псковской областью прошедшей ночью, сообщили в Минобороны. 

Изображение сгенерировано ИИ

Всего в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 598 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

БПЛА также уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

На данный момент в Псковской области продолжает действовать опасность атаки БПЛА.

 

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