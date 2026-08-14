Гособвинитель запросила для Льва Шлосберга* свыше 12 лет колонии

Прокурор Анна Горячева попросила Псковский городской суд приговорить заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы, сообщили в партии «Яблоко».

Льва Шлосберга* обвиняют в «дискредитации использования Вооруженных сил РФ» (часть 1 статьи 280.3 УК РФ) и «распространении информации о вооруженных силах РФ» (пункт «д» часть 2 статьи 307.3 УК РФ).

С 11 июня 2025 года политик находился под домашним арестом. С 5 декабря 2025 года содержится в СИЗО-1 Пскова.

5 ноября 2025 года Лев Шлосберг* был осужден по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ) — из-за сохранения пяти чужих видео на личной странице во «ВКонтакте». Суд приговорил политика к 420 часам обязательных работ.

*Минюстом РФ признан иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга