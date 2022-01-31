Происшествия

К ликвидации пожара на складе псковского предприятия привлекли почти 40 человек

К ликвидации возгорания на складе одного из промышленных предприятий в городе Пскове сегодня, 31 января, привлекли 37 человек и 11 единиц спецтехники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Скриншот из видео очевидца

Горит одноэтажное каркасное железобетонное здание складского назначения, имеющее четвертую степень огнестойкости. Снаружи склад обшит цементно-стружечной плитой. Внутри горит сырье - резина. Площадь пожара составляет 900 метров квадратных, есть угроза административному зданию.

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Напомним, сообщение о возгорании на улице Железнодорожной поступило в ведомство в 8.38. В 8:46 по прибытию сил и средств к месту вызова подтвердили второй ранг пожара, в 9:00 к месту происшествия направили пожарный поезд. В 9:15 туда прибыл полковник вооруженных сил А. Никулин, а в 9:25 - оперативная группа Главного управления по руководству тушением и расследованию причин пожара.