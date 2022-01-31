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Происшествия

Склад промышленного предприятия горит в Пскове. ВИДЕО

31.01.2022 09:55|ПсковКомментариев: 0

На территории одного из промышленных предприятий в Пскове сегодня, 31 января, произошел пожар на складе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

Видео: очевидец

Сообщение о возгорании на улице Железнодорожной поступило в ведомство в 8.38. В 8:46 по прибытию сил и средств к месту вызова подтвердился второй ранг пожара.

Пострадавших нет, огонь охватил площадь около 100 метров квадратных. К месту происшествия направили пожарный поезд.

Теги: #пожар #МЧС #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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