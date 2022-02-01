Происшествия

Псковский бизнесмен предстанет перед судом за попытку подкупить следователя

Генеральный директор одной из фирм в Пскове предстанет перед судом за дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 27 апреля 2021 года обвиняемый передал взятку в размере 50 тысяч рублей действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий посреднику для решения вопроса со следователем органов внутренних дел о возвращении взяткодателю ранее изъятых пограничниками немаркированных табачных изделий в количестве почти 90 тысяч пачек, являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу. В момент передачи денег его задержали полицейские.

Уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ было расследовано по материалам оперативно-розыскной деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову, отметили в ведомстве.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.