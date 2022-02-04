Происшествия

Условный срок получил пскович за угрозу убить сожительницу

Прокуратура города Пскова поддержала обвинение в отношении 43-летнего местного жителя, который угрожал убийством сожительнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что 27 июня 2021 года подсудимый находился в квартире со своей сожительницей. С целью оказания психологического воздействия, желая вызвать у потерпевшей беспокойство за свою жизнь, он приставил лезвие ножа к шее женщины и угрожал ей убийством. Та приняла данную угрозу реально, опасаясь за свою жизнь.

Мировой судья участка №31 города Пскова признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 119 УК РФ и с учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор суда вступил в законную силу.