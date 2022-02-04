Происшествия

Из двух магазинов в Пскове изъяли сигареты на полмиллиона рублей

Сотрудники Псковской таможни в Пскове пресекли незаконную продажу сигарет и алкогольной продукции без акцизных марок РФ на 500 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Сотрудники таможни проводили проверки в двух магазинах розничной торговли в областном центре. В подсобных помещениях и на прилавках они обнаружили табачную и алкогольную продукцию, ввезенную и находящуюся в Российской Федерации с нарушением законодательства. Все табачные изделия произведены в Республике Беларусь. В одном из магазинов выявили 3 092 пачки белорусских сигарет, в другом – 1 513, а также 60,5 литров спиртосодержащих жидкостей.

Алкогольную продукцию изъяли сотрудники УМВД России по городу Пскову. Табачные изделия также изъяли и передали в управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия решения по административному производству.

«В этом году во взаимодействии с Псковской транспортной прокуратурой, территориальными подразделениями МВД России по Псковской области мы продолжим рейды по торговым точкам области, реализующим табачную и алкогольную продукцию без акцизных марок Российской Федерации. Хочу напомнить, что за незаконную реализацию подакцизных товаров предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», - отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.