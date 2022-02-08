Происшествия

Великолучанин попал под суд за попытку обокрасть депо

Жителя Великих Лук осудили за попытку украсть имущество эксплуатационного локомотивного депо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

Приговор по уголовному делу в отношении мужчины вынес Великолукский городской суд. Его признали виновным в покушении на кражу, совершенную с незаконным проникновением в иное хранилище (часть 3 статьи 30, пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ).

С учетом представленных государственным обвинителем Великолукской транспортной прокуратуры доказательств суд установил, что в августе житель города Великие Луки незаконно проник на площадку эксплуатационного локомотивного депо, предназначенную для временного хранения материальных ценностей, и пытался украсть детали железнодорожного транспорта. Там мужчину задержали сотрудники полиции.

Великолучанину назначили наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 10 месяцев.