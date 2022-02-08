Происшествия

Мошенница под видом медработника обокрала пенсионерку в Великих Луках

В Великих Луках злоумышленница ввела в заблуждение пенсионерку и похитила у нее деньги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 7 февраля на улице к великолучанке 1939 года рождения, возвращавшейся из магазина, подошла неизвестная женщина среднего роста, примерно 40 лет и представилась медицинским работником. Она предложила горожанке приобрести у нее по сходной цене лекарства. Разговор продолжился в квартире пенсионерки. Мошенница попросила потерпевшую заполнить некие документы для льготного получения медикаментов.

После ухода незнакомки пенсионерка обнаружила, что у нее пропало около 40 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.

В ведомстве добавили, что такие противоправные деяния нередки. Они отмечались также в Пскове и ряде районов области. «Причем чаще всего жертвами нечистых на руку лиц становятся именно пожилые люди. В этой связи полиция призывает граждан проявлять бдительность и предельную осмотрительность при общении с подобными "доброжелателями". В случае возникновения таких ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел», - подчеркнули в УМВД.