Происшествия

Судимый пскович ударил и ограбил горожанку

Мужчину задержали в Пскове по подозрению в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 5 февраля у дома на улице Труда к 57-летней горожанке подбежал незнакомец и ударил ее, а затем вытащил из сумки упавшей женщины кошелек, забрал из него деньги и скрылся.

Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался безработный пскович 1978 года рождения, ранее уже судимый за грабеж. Он дал признательные показания.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.