Происшествия

Безработный порхович попался на ограблении магазина

Безработный житель Порхова 1989 года рождения попался на ограблении магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 12 февраля в магазине на проспекте 25 Октября в Порхове мужчина открыто похитил находившиеся в кассе деньги и попытался скрыться. После получения сообщения о грабеже на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Порховскому району. В магазине сработала также кнопка тревожной сигнализации, и на этот охраняемый объект незамедлительно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Подозреваемого задержали по «горячим следам». Мужчина ранее был судим за кражу. По факту ограбления магазина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.