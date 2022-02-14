Происшествия

Псковская мошенница обокрала пенсионеров, предложив путевки на Кубу

Псковская мошенница обокрала петербургских пенсионеров, предложив путевки на Кубу, пишет портал «Мойка78».

В понедельник, 14 февраля, в полицию обратился 84-летний житель Колпино, 82-летняя жительница Петергофа, 64-летняя пенсионерка с Богатырского проспекта, 70-летняя жительница Народной улицы и 72-летняя пенсионерка с Ланского шоссе.

Все пострадавшие рассказали, что им звонила неизвестная и предлагала приобрести «горячую» путевку на Кубу. На указанный счет пенсионеры перевели по 40 тысяч рублей, а жительница Богатырского проспекта — 110 тысяч рублей. Так, общая сумма ущерба составила 270 тысяч рублей.

Полиции известны данные злоумышленницы: женщине 27 лет, она проживает в Псковской области. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, стало известно, что эта же злоумышленница ранее обманула трех пенсионерок в Невском районе Петербурга. Они хотели улететь на Кубу, но в итоге лишились 240 тысяч рублей.