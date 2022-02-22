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Подозреваемых в сбыте фальшивок задержали дедовичские полицейские. ВИДЕО

Подозреваемых в сбыте фальшивок задержали дедовичские полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Жительница Дедовичского района, продавец продуктового магазина на улице Комсомольской обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что двое молодых людей оплатили покупку купюрой достоинством 5000 рублей. Банкнота была странной на ощупь и не прошла проверку на сканере. Продавец также уточнила особые приметы мужчин, и добавила, что они передвигаются на автомобиле.

После получения информации все наряды единой дислокации незамедлительно получили ориентировку на поиск и задержание злоумышленников. Полицейским удалось установить маршрут движения предполагаемых сбытчиков фальшивок – автомобиль двигался на выезд из города.

Инспектор ДПС, лейтенант полиции Дмитрий Васильев и младший инспектор-кинолог, старший сержант полиции Роман Лебедев после преследования остановили автомобиль с подозреваемыми. Ими оказали два псковича 1992 и 1993 годов рождения. Нарушителей задержали.

Видео: пресс-служба регионального УМВД России по Псковской области

При обыске в автомобиле полицейские обнаружили в подголовнике сидения пятитысячную купюру с признаками подделки. Остальные банкноты молодые люди уже успели сбыть. Задержанные пояснили, что фальшивки приобрели в Санкт-Петербурге в тайниках-закладках, оплатив их через мессенджер.

Полицейские установили, что задержанные в этот же день сбыли 6 фальшивых купюр: одну в Дедовичском районе, 2 - в Порховском и еще 3 - в Псковском.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. Устанавливается причастность фигурантов уголовного дела к иным аналогичным преступлениям на территории Псковской области. В отношении одного из молодых людей суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.