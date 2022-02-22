Происшествия

Пушкиногорца отправили в колонию за сбыт наркотиков

Пушкиногорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении незаконного сбыта наркотиков в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что обвиняемый сбыл участнику «Проверочной закупки» наркотическое средство массой 0,86 грамма. Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил, добавили в пресс-службе.