Безработный великолучанин фиктивно зарегистрировал гражданина Таджикистана

Полиция выявила жителя Великих Лук, подозреваемого в фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

38-летний безработный великолучанин в сентябре фиктивно зарегистрировал гражданина Республики Таджикистан в одной из деревень Великолукского района. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

«Такого рода факты на территории области, к сожалению, далеко не единичные. И в этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации, правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - напомнили в ведомстве.