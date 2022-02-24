Происшествия

Год исправительных работ получила великолучанка за кражу золота

В Великих Луках осудили женщину за кражу ювелирных изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что 25 сентября прошлого года сын потерпевшего привел в дом гостью для общения. Во время визита она похитила золотые изделия на сумму 82 074 рубля 19 копеек.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), и назначил ей наказание в виде 1 года исправительных работ с удержание 5% в доход государства из заработной платы.