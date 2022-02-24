Происшествия

При пожаре в псковской деревне погиб теленок

Пожар в жилом доме произошел в деревне Замостечье Псковского района 24 февраля. Огонь также уничтожил веранду дома и сарай, находившийся рядом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 9.49. В жилом доме сгорела кровля, сам дом выгорел изнутри, также сгорели веранда, сарай и теленок. Предположительная причина - аварийный режим работы электропроводки внутри веранды.

Кроме того, в деревне Рудо Пустошкинского района в ночь с 24 на 25 февраля загорелся КамАЗ. Вызов поступил в ведомство в 2.34.

В автомобиле КамАЗ 5490-S5 2015 года выпуска с полуприцепом (кормовоз) сгорело заднее левое колесо в полуприцепе, сам полуприцеп также поврежден огнем. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности тормозной системы.

Пожар в жилом доме произошел и на улице Мирожской в Пскове в 20.15. В здании сгорела кровля, дом выгорел изнутри. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.