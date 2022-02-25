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Участники нападения на экс-депутата областного Собрания получили тюремные сроки

25.02.2022 11:17|ПсковКомментариев: 1

Участники нападения на известного великолукского бизнесмена, экс-депутата Псковского областного Собрания Бориса Каракаева в городе Великие Луки, причинившие потерпевшему телесные повреждения и похитившие деньги и имущество на сумму более 1,1 млн рублей, получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 14 до 18 лет, сообщается на сайте СК РФ.

Не позднее сентября 2019 года житель Санкт-Петербурга Андрей Корбут создал организованную группу, к участию в которой привлек близких родственников своей супруги – братьев Сергея и Евгения Кизименко. 18 мая 2020 года братья Кизименко, действуя под руководством Корбута, совершили разбойное нападение на семью Каракаевых (отец и сын) в городе Великие Луки. 

Также осужденные в ночь на 19 июля 2020 года совершили разбойное нападение на бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова и его 80-летнюю сестру в селе Новомаргаритово Азовского района Ростовской области. Они связали потерпевших скотчем и похитили денежные средства и имущество в сумме 350 тысяч рублей. Женщина погибла на месте происшествия в результате закрытия дыхательных путей посторонним предметом (кляпом). Юрий Песков скончался в декабре 2020 года от полученных повреждений и развившихся осложнений.

Приговором суда Евгению Кизименко дали 18 лет лишения свободы, его брату Сергею Кизименко - 16 лет, Андрею Корбуту - 14 лет, всем с отбыванием в колонии строгого режима.  

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года сына великолукского бизнесмена адвоката Артема Каракаева зарезали в Москве. Его предполагаемого убийцу задержали в столице спустя сутки. 

Теги: #великие луки #бизнес #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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