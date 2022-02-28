Происшествия

Мужчину в черном плаще продолжают искать в Псковском районе

Полиция продолжает розыск Владимира Антонова 1942 года рождения. 6 апреля 2019 года мужчина ушел из дома в селе Середка Псковского района. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пропавший страдает потерей памяти.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, мужчину видели недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы пропавшего: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, седые волосы.

Владимир Антонов был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8 (8112) 676-844, 676-872 или 02.