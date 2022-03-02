Происшествия

Псковича, избившего у дверей храма незнакомца, отправили в колонию

Псковича, избившего у дверей храма незнакомца, отправили в исправительную колонию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В ночь с 28 февраля на 1 марта 2021 года, находясь у дома № 33 на улице Некрасова в Пскове (по данному адресу находится духовно-просветительский центр Подворье Псково-Печерского монастыря, рядом стоит церковь церковь Покрова Пресвятой Богородицы от Торга — ред.), мужчина избил нетрезвого незнакомца, нанеся ему множественные удары по голове и телу. Травмы повлекли тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Злоумышленнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

Суд признал мужчину виновным и, основываясь на недоказанности прямого умысла причинения смерти, квалифицировал его действия по части 1 статьи 111 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

При назначении наказания суд учел признание вины, явку с повинной, принесение извинений потерпевшему, заявление о раскаянии в содеянном, частичное возмещение причиненного ущерба, наличие малолетнего ребенка, наличие хронического заболевания, а также аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом к совершению преступления, как смягчающие вину обстоятельства.

Приговор в законную силу не вступил.

Смотрите также Пскович избил мужчину у дверей храма и переехал его автомобилем

Ранее пресс-служба УМВД России по Псковской области сообщала, что злоумышленник также переехал потерпевшего автомобилем.