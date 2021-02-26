Происшествия

Пскович избил мужчину у дверей храма и переехал его автомобилем

В Пскове полиция проводит проверку по факту избиения мужчины и наезда на него автомашиной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, происшествие произошло 1 марта около 00.00 на улице Некрасова, у церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу.

По предварительной информации, мужчина 1977 года рождения избил мужчину 1970 года рождения, после этого сел в автомобиль «Фольксваген» и переехал избитого.

Пострадавший госпитализирован. У него выявлены переломы, гематомы и другие травмы.

Мужчина 1977 года рождения отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.