Происшествия

Женщина убила ножом усвятича в ходе ссоры в гостях

Женщину подозревают в убийстве знакомого в Усвятском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

4 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении внутри дома в одной из деревень Усвятского района тела 32-летнего местного жителя с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастна 36-летняя знакомая потерпевшего, с которой он находился в гостях у знакомых. В ходе ссоры она схватила нож и ударила его в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления.

В настоящее время подозреваемая задержана в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.