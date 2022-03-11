Происшествия

Следователи завершили работы на месте жесткой посадки вертолета под Великими Луками

Специалисты завершили следственные действия на месте жесткой посадки вертолета в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Видео: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

По предварительным данным, 11 марта примерно в 11.45 при выполнении облета территории в районе деревни Переслегино Великолукского района вертолет совершил посадку, после чего началось его неуправляемое вращение влево и последующее опрокидывание.

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На борту находились три члена экипажа, двое из них обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались.

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Следователи Псковского следственного отдела на транспорте произвели осмотр места происшествия, воздушного судна, опросили членов экипажа и работников предприятия, назначили необходимые экспертизы, организовали комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и ущерба.

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.