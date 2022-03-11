Следователи завершили работы на месте жесткой посадки вертолета под Великими Луками

Специалисты завершили следственные действия на месте жесткой посадки вертолета в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Видео: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
По предварительным данным, 11 марта примерно в 11.45 при выполнении облета территории в районе деревни Переслегино Великолукского района вертолет совершил посадку, после чего началось его неуправляемое вращение влево и последующее опрокидывание.
На борту находились три члена экипажа, двое из них обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались.
Следователи Псковского следственного отдела на транспорте произвели осмотр места происшествия, воздушного судна, опросили членов экипажа и работников предприятия, назначили необходимые экспертизы, организовали комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и ущерба.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.