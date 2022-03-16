Происшествия

В Псковской области малолетняя девочка подверглась насилию со стороны отчима

Малолетняя девочка в течение нескольких месяцев подвергалась насилию со стороны отчима в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета России.

Психолог отдела криминалистики в ходе встречи руководителя СУ СК по Псковской области Петра Крупени с исполняющей обязанности начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Натальей Скачковой рассказала об одном из последних случаев в практике, где малолетняя девочка на протяжении нескольких месяцев подвергалась насилию со стороны отчима. Сейчас предполагаемого злоумышленника изолировали от общества, а ребенок находится в безопасности.

Специалист в разговоре с гостями отметила, что в работе с пострадавшими детьми зачастую помощь нужна не только ребенку, но родителям и в целом семье, поскольку это единая система, все члены которой взаимодействуют друг с другом, и зачастую проблемы ребенка возникают на фоне проблем в семье в целом.