Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Способы оплаты электроэнергии
Господин Рейтингомер
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
ПЛН по версии Яндекса
Главней всего погода в доме
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Происшествия 16.03.2022 15:060 Псковский парапланерист снял на видео свое падение на сочинском курорте 17.03.2022 20:460 Суд отменил обвинительный приговор экс-директору «Псковпассажиравтотранса» 17.03.2022 18:400 В Псковской области малолетняя девочка подверглась насилию со стороны отчима 17.03.2022 17:530 Поднятая в островском лесу «закладка» обернулась для псковича судом 17.03.2022 16:251 Псковского «яблочника» оштрафовали на публикации в интернете без указания статуса иноагента 17.03.2022 15:551 В Псковской области снизилась раскрываемость преступлений
 
 
 
Самое популярное 11.03.2022 07:170 Глава МВФ не исключила дефолт в России из-за санкций 13.03.2022 17:000 Похороны двух погибших в ходе спецоперации на Украине военных состоялись в Пскове 11.03.2022 10:530 Порхович погиб в ходе военной спецоперации на Украине 14.03.2022 18:270 В Пскове похоронили еще двух погибших во время спецоперации на Украине военных 11.03.2022 14:158 В Псковской области отменяют систему QR-кодов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Псковской области малолетняя девочка подверглась насилию со стороны отчима

17.03.2022 18:40|ПсковКомментариев: 0

Малолетняя девочка в течение нескольких месяцев подвергалась насилию со стороны отчима в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета России.

Психолог отдела криминалистики в ходе встречи руководителя СУ СК по Псковской области Петра Крупени с исполняющей обязанности начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Натальей Скачковой рассказала об одном из последних случаев в практике, где малолетняя девочка на протяжении нескольких месяцев подвергалась насилию со стороны отчима. Сейчас предполагаемого злоумышленника изолировали от общества, а ребенок находится в безопасности.

Специалист в разговоре с гостями отметила, что в работе с пострадавшими детьми зачастую помощь нужна не только ребенку, но родителям и в целом семье, поскольку это единая система, все члены которой взаимодействуют друг с другом, и зачастую проблемы ребенка возникают на фоне проблем в семье в целом.

Теги: #следственный комитет РФ #Псковская область #педофилия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы реагируете на повышение цен?
В опросе приняло участие 773 человека
17.03.2022, 23:100 Вера Емельянова назвала сотрудников «Михайловского» хранителями национального кода 17.03.2022, 22:300 В Псковской таможне состоялись рабочие встречи с представителями бизнеса 17.03.2022, 22:150 Псковичка привезла золотую медаль с соревнований по спортивной аэробике в Суздале 17.03.2022, 22:000 Фестиваль русской музыки торжественно открылся в Пскове
17.03.2022, 21:450 Профсоюзы начали сотрудничать с администрацией Стругокрасненского района 17.03.2022, 21:150 Фортепианные сонаты Моцарта прозвучат в псковском колледже 17.03.2022, 21:000 Первый этап отчетно-выборной конференции городского отделения КПРФ прошел в Пскове 17.03.2022, 20:460 Суд отменил обвинительный приговор экс-директору «Псковпассажиравтотранса»
17.03.2022, 20:300 Центр информационной безопасности и псковские следователи объединились для защиты прав детей 17.03.2022, 20:200 Машину с гуманитарной помощью направил псковский драмтеатр беженцам из Донбасса 17.03.2022, 20:050 Сахар. Соль. Спички… 17.03.2022, 19:501 В гордуме отметили благополучие Пскова в плане криминогенной обстановки
17.03.2022, 19:280 Городской автобус и автомобиль столкнулись на улице Советской в Пскове 17.03.2022, 19:151 Елена Бибикова разъяснила вопрос уплаты пенсионных взносов от самозанятых 17.03.2022, 18:540 Мужчина и женщина получили ушибы после наезда автомобиля в Пскове 17.03.2022, 18:400 В Псковской области малолетняя девочка подверглась насилию со стороны отчима
17.03.2022, 18:206 Товар-цены-товар 17.03.2022, 18:150 Псковичей просят проголосовать за проект «Открытый диалог культур» 17.03.2022, 18:000 В 2022 году в Пскове планируют благоустроить около 10 дворов 17.03.2022, 17:530 Поднятая в островском лесу «закладка» обернулась для псковича судом
17.03.2022, 17:460 Глава Великих Лук поздравил коллектив родильного дома с юбилеем учреждения 17.03.2022, 17:370 В Госдуме выступают за справедливую торговую наценку в 20-25% 17.03.2022, 17:340 Век Михайловского в живописи и графике представили в Пушкинском заповеднике 17.03.2022, 17:310 Два новых участковых пункта полиции планируют открыть в Пскове
17.03.2022, 17:250 В Острове почтили память героя, спасшего экипаж подлодки 17.03.2022, 17:200 Фестиваль «Псковские жемчужины» соберет мастеров в марте 17.03.2022, 17:150 Псковская таможня открыла «горячую линию» по вопросам перемещения товаров 17.03.2022, 17:125 Интерактив: Кофе - теперь роскошь
17.03.2022, 17:030 Международная правозащитная организация призвала Украину соблюдать права военнопленных 17.03.2022, 16:460 ВТБ расширил ипотеку с господдержкой на частные дома 17.03.2022, 16:390 Мобильное приложение с экскурсией по храмам ЮНЕСКО презентуют в Пскове 17.03.2022, 16:330 Необходимые товары для больниц и школ в Псковской области закупят впрок
17.03.2022, 16:251 Псковского «яблочника» оштрафовали на публикации в интернете без указания статуса иноагента 17.03.2022, 16:230 Несколько улиц обесточат в Великих Луках 18 марта 17.03.2022, 16:211 Почти 205 тысяч кубометров отходов вывезли в Псковской области в феврале 17.03.2022, 16:181 Владимир Кузь обсудил с облпотребсоюзом ситуацию вокруг роста цен на сахар
17.03.2022, 16:060 Жителям Псковской области запретят беспокоить рыб во время нереста 17.03.2022, 15:551 В Псковской области снизилась раскрываемость преступлений 17.03.2022, 15:520 Корпорация Xerox прекратила поставки продукции в Россию 17.03.2022, 15:510 Аналитики представили топ вакансий для стрессоустойчивых жителей СЗФО
17.03.2022, 15:450 Зюганов поблагодарил коллектив «Михайловского» за любовь к Пушкину 17.03.2022, 15:250 На выставку к годовщине присоединения Крыма приглашают псковичей 17.03.2022, 15:210 В России откроют горячую линию по поставкам лекарств для аптек 17.03.2022, 15:120 Псковичам объяснили, почему не обнародуют результаты мониторинга цен
17.03.2022, 15:060 Преступность в Псковской области выросла почти на 6% 17.03.2022, 15:032 Квартиры с самым высоким спросом среди псковичей назвала девелопер 17.03.2022, 15:000 Пенсионный фонд сократил срок выплаты пособия беременным псковичкам 17.03.2022, 14:502 Комитет по здравоохранению проводит мониторинг цен на лекарства в Псковской области
17.03.2022, 14:480 Правительство направит на поддержку занятости населения около 40 млрд рублей  17.03.2022, 14:460 Седьмой том книги «Солдаты Победы» вручили родственникам себежских ветеранов 17.03.2022, 14:400 Около 100 млн рублей направят на дорожную разметку в Псковской области 17.03.2022, 14:360 Выплаты на детей семьям с невысокими доходами начнутся в мае
17.03.2022, 14:230 Пять псковичей станут обладателями звания «Душа земли Псковской» 17.03.2022, 14:200 Великолукская полиция набирает кадры с армейским опытом 17.03.2022, 14:150 Псковичей просят сообщать в Роспотребнадзор об отсутствии ценников в магазинах 17.03.2022, 14:110 Россия не примет решение суда ООН по спецоперации на Украине — Песков
17.03.2022, 14:103 Эксперт рассказала псковичам о способе сохранить рублевые сбережения 17.03.2022, 14:070 «Три мудреца»: Как кризис цен влияет на общественные настроения и политическую ситуацию в стране и регионе? ВИДЕО 17.03.2022, 14:050 Россия и Белоруссия снимают все ограничения на перемещение граждан 17.03.2022, 14:030 Об истории создания музея-заповедника «Михайловское» рассказали в архиве
17.03.2022, 14:010 Алексей Севастьянов обратился к слушателям сарафанного радио по «сахарной проблеме» 17.03.2022, 13:560 Все начатые объекты будут закончены — псковский застройщик 17.03.2022, 13:540 СберЗвук бесплатно продлевает подписку на месяц 17.03.2022, 13:501 В четырех почтовых отделениях в Пскове перестали выдавать посылки по СМС
17.03.2022, 13:480 Виктор Остренко: Рост цен не коснулся социальной корзины товаров 17.03.2022, 13:470 Почти 250 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 17.03.2022, 13:450 Расписание пригородных автобусов в Псковской области изменится на каникулах 17.03.2022, 13:390 На бесплатные показы мультфильмов приглашают псковичей
17.03.2022, 13:360 Псковские и белорусские санатории увеличат количество совместных мероприятий 17.03.2022, 13:230 Нетрезвых водителей повторно задержали в двух районах Псковской области 17.03.2022, 13:160 Дедовичского вора отправили в колонию за кражу обуви и фонарика 17.03.2022, 13:156 В одном из псковских магазинов сахар по 54 рубля раскупили за 15 минут
17.03.2022, 13:070 «Беседка»: Рынок недвижимости в Пскове – вызовы и перспективы. ВИДЕО 17.03.2022, 13:060 Более 60 псковичей накажут за самовольное подключение к электросетям 17.03.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» 17.03.2022, 12:571 Пенсии и соцвыплаты повысятся в зависимости от уровня инфляции - Елена Бибикова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru