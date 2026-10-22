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Раскрыта серия краж прицепов‑рефрижераторов на трассе в Себежском округе

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Раскрыта серия краж полуприцепов‑рефрижераторов, совершённых на трассе М9 вблизи деревни Бурачки Себежского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области. 

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Установлено, что в период с июля по август украли прицеп‑рефрижератор. Транспортное средство находилось на 616‑м км трассы М9 вблизи деревни Бурачки. Сумма ущерба составила 1 466 000 рублей. В результате оперативных мероприятий в порядке статьи 91 УПК РФ был задержан мужчина 1978 года рождения, уроженец Тамбова.

Еще один полуприцеп‑рефрижератор был похищен в период с марта по октябрь. Транспортное средство располагалось на трассе М9. Ущерб оценён в 1 200 000 рублей. Фигурантом уголовного дела стал уроженец Смоленска, мужчина 1974 года рождения. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он содержится в СИЗО-2 города Великие Луки.

Также оперативниками разыскан полуприцеп‑рефрижератор, похищенный с апреля по май на обочине трассы М9. Сумма причинённого ущерба составила 1 365 000 рублей. К преступлению причастны двое мужчин 1982 года рождения: уроженец Ленинградской области и уроженец Московской области. В отношении первого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он содержится в СИЗО-2 города Великие Луки. Второму фигуранту судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Следственным подразделением МО МВД России «Себежский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 и ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Похищенные прицепы изъяты. В настоящее время следственные действия продолжаются: устанавливаются все обстоятельства преступлений и возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

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