Пожилой житель Пскова передал мошенникам около пяти миллионов рублей

Неустановленные злоумышленники под видом правоохранителей и сотрудников других организаций с использованием мессенджера обманным путем ввели в заблуждение пожилого жителя Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, аферисты предложили собеседнику якобы во избежание серьезных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасный счет», что тот и сделал. В итоге потерпевший, поддавшись на ухищрения незнакомцев, лишился в общей сложности около пяти миллионов рублей. Он обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого выясняются все обстоятельства произошедшего.