Происшествия

Скрывавшегося с 2017 года мужчину задержали в Псковской области

В ходе операции «Розыск» сотрудники УФСИН России по Псковской области установили местонахождение 12 человек, скрывавшихся от правоохранительных органов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками группы розыска УФСИН и сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы региона совместно с представителями полиции, было установлено местонахождение 12 человек, все они находились в федеральном розыске», - говорится в сообщении.

Первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» проводили 16-17 марта.

Основные задачи мероприятия - розыск и задержание людей, совершивших побеги из учреждений уголовно-исполнительной системы, уклоняющихся от отбывания наказания и своевременно не прибывших по месту отбывания наказания.

В ведомстве отметили, что один из задержанных скрывался от правоохранительных органов с 2017 года. Всех пойманных в ходе операции людей доставили в отделы полиции и суды для дальнейшего принятия процессуальных решений.