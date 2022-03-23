Происшествия

Великолучанка украла одежду при помощи невменяемой сестры и попала в суд

31-летнюю жительницу Великих Лук привлекли к уголовной ответственности за совершение двух эпизодов краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Фото из архива ПЛН

В феврале 2021 года злоумышленница решила украсть одежду в одном из магазинов Великих Лук. К реализации своих планов она привлекла сестру, которая страдает тяжелым психическим расстройством и является невменяемой. В прокуратуре отметили, что великолучанка тщательно спланировала действия по хищению одежды, при этом распределила роли, согласно которым ее сестра находилась в примерочной, с собой у нее была дорожная сумка. Подсудимая в это время выбрала понравившейся ей товар в торговом зале и принесла сестре. В примерочной сообщница сорвала с принесенного товара бирки и сложила одежду в сумку, после чего женщины скрылись в места преступления. Ущерб составил 3 820 рублей 18 копеек.

В этот же месяц аналогичным образом подсудимая украла одежду на 5 937 рублей 1 копейку в детском магазине.

Великолучанку признали виновной и назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ.