Происшествия

Жилой дом с пристройкой сгорел из-за проблем с проводкой в Псковском районе

Жилой дом с пристройкой сгорел из-за проблем с проводкой в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Пожар произошел в субботу, 26 марта, в 23.15. В СНТ «Торошинка» сгорел жилой дом с мансардным этажом и пристроенная к нему бытовка. Причиной этого стал аварийный режим работы электросети.

Ранее в тот же день, в 19.28 в СНТ «Восток» Псковского района сгорела баня. Пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.

Еще одно возгорание случилось в воскресенье в 11.45 в деревне Пески Псковского района. Здесь огонь повредил частный двухэтажный дилой дом. Первый этаж оказался закопчен по всей площади, а второй - выгорел изнутри. Кроме того, выгорело помещение котельной. Причиной этого стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.