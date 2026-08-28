Хозяйственная постройка сгорела в новосокольнической деревне Насва

Хозяйственная постройка сгорела в деревне Насва Новосокольнического муниципального округа из-за короткого замыкания 27 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 17:25 на улице Шоссейной в деревне Насва сгорела хозяйственная постройка. Причиной возгорания, предположительно, является аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости следить за состоянием электрооборудования и электропроводки, также для раннего обнаружения возгорания необходимо установить в жилье автономный пожарный извещатель и соблюдать правила пожарной безопасности с источниками открытого огня.