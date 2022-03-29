Происшествия

«Фольксваген» загорелся в дедовичской деревне из-за короткого замыкания

Автомобиль «Фольксваген Пассат» горел 28 марта в деревне Ясски Дедовичского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Пожар произошел в 12.07 на улице Центральной. В автомобиле 1984 года выпуска выгорел моторный отсек на площади 1 квадратный метр. Предположительная причина - короткое замыкание.

Кроме того, в 9.55 из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи произошло возгорание в жилом доме на улице Дачной в городе Новосокольники. Сгорела сажа в дымоходе.