Происшествия

В Пыталово будут судить мужчину за избиение парализованной матери

Прокурор Пыталовского района признал законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, избившего свою парализованную мать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что 16 марта около 21.00 пьяный злоумышленник находился дома в городе Пыталово. Там из-за личной неприязни он скинул с кровати свою парализованную мать, после чего нанес ей несколько ударов по голове. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытые переломы со смещением костей носа, медиальной стенки глазницы и правой бедренной кости, а также множественные кровоподтеки и ушибы мягких тканей лица и конечностей.

Мужчину 1988 года рождения обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет с ограничением свободы до двух лет. Сейчас прокуратура района взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.