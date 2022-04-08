Происшествия

Двух псковичей осудили в Петербурге за стрельбу по мигранту

Смольнинский районный суд вынес постановления в отношении двух жителей Пскова, которые выстрелили по 27-летнему иностранцу из Средней Азии после просьбы посторониться. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мигрант выносил кровать из квартиры шестиэтажного дома. На выходе он столкнулся с двумя псковичами, у которых попросил освободить проход. В ответ на это мужчины, используя в качестве оружия неустановленный предмет, не менее пяти раз выстрелили по потерпевшему. Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство».

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Одного из подсудимых заключат под стражу, второго отправят под домашний арест. Оба будут отбывать наказание до 6 июня.

По данным «Фонтанки.ру», как минимум один из задержанных хорошо знаком жителям Пскова после скандала в кафе в 2018 году, который бурно обсуждался в Сети из-за снятого пострадавшим видео. На нем видно, как мужчина угрожает жизни и здоровью оппонента. В социальных сетях после этого писали, что «приблатненные манеры» героя видео не раз становились причиной мелких конфликтов с жителями соседнего региона.

Псковский суд после конфликта в кафе не только поместил дебошира под административный арест, но и заставил выплатить его шесть тысяч за моральный ущерб.