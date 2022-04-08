Двух псковичей осудили в Петербурге за стрельбу по мигранту

Смольнинский районный суд вынес постановления в отношении двух жителей Пскова, которые выстрелили по 27-летнему иностранцу из Средней Азии после просьбы посторониться. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Мигрант выносил кровать из квартиры шестиэтажного дома. На выходе он столкнулся с двумя псковичами, у которых попросил освободить проход. В ответ на это мужчины, используя в качестве оружия неустановленный предмет, не менее пяти раз выстрелили по потерпевшему. Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство».
Одного из подсудимых заключат под стражу, второго отправят под домашний арест. Оба будут отбывать наказание до 6 июня.
По данным «Фонтанки.ру», как минимум один из задержанных хорошо знаком жителям Пскова после скандала в кафе в 2018 году, который бурно обсуждался в Сети из-за снятого пострадавшим видео. На нем видно, как мужчина угрожает жизни и здоровью оппонента. В социальных сетях после этого писали, что «приблатненные манеры» героя видео не раз становились причиной мелких конфликтов с жителями соседнего региона.
Псковский суд после конфликта в кафе не только поместил дебошира под административный арест, но и заставил выплатить его шесть тысяч за моральный ущерб.