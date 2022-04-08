Происшествия

Двух псковичей задержали в Петербурге за стрельбу по иностранцу

Двух жителей Пскова задержали по подозрению в хулиганстве на территории Санкт-Петербурга. По версии следствия, из неустановленного оружия они выстрелили по 27-летнему иностранцу из Средней Азии, который попросил их посторониться. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Подозреваемых жителей Пскова, 30-летнего и 39-летнего мужчин, задержали на Литейном проспекте, 10 в Северной столице. Как стало известно «Агентству журналистских расследований», у подозреваемых изъяли два травматических пистолета, на которые у них были все необходимые разрешения. Теперь экспертам предстоит выяснить, из какого оружия стреляли по 27-летнему приезжему из Средней Азии в начале апреля на Херсонской улице, 3.

Мигрант по просьбе собственника выносил кровать из квартиры шестиэтажного дома. На выходе он столкнулся с двумя мужчинами, у которых попросил освободить проход. Это вызвало у них приступ ярости, который привел к погоне за мигрантом по двору с пистолетом и нескольким выстрелам. Иностранец остался невредим, а его обидчики уехали на такси. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

По данным «Фонтанки», как минимум один из задержанных хорошо знаком жителям Пскова после скандала в кафе в 2018 году, который бурно обсуждался в Сети из-за снятого пострадавшим видео. На нем видно, как мужчина угрожает жизни и здоровью оппонента. В социальных сетях после этого писали, что «приблатненные манеры» героя видео не раз становились причиной мелких конфликтов с жителями соседнего региона.

Псковский суд после конфликта в кафе не только поместил дебошира под административный арест, но и заставил выплатить его шесть тысяч за моральный ущерб. По петербургскому делу обоих подозреваемых пока задержали на двое суток.