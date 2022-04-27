Происшествия

Пушкиногорца осудили за «минирование» ресторана

Пушкиногорца осудили к условному лишению свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

5 января нетрезвый мужчина в одном из ресторанов в Пушкинских Горах позвонил со своего мобильного телефона в экстренную службу «112» и сообщил ложную информацию о минировании указанного заведения.

Впоследствии мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ. Подсудимый полностью признал свою вину, дело рассмотрели в особом порядке.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил, добавили в пресс-службе.