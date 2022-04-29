Происшествия

Псковичи откликнулись на лжеобъявление о продаже посудомоечной машины

Прокуратура города Пскова изучила уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в мошенничестве на сайте объявлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Установлено, что 30-летний горожанин обманом похитил чужое имущество, разместив на указанном сервисе объявления о продаже бытовой техники, которой у него не было. От преступных действий пострадали два жителя Псковской области. Их злоумышленник ввел в заблуждение, убедив в наличии у него посудомоечной машины. Потерпевшие перевели мошеннику деньги на общую сумму более 20 000 рублей, однако товар не получили.

В ходе расследования личность обвиняемого установили. Сейчас в полном объеме собраны доказательства, указывающие на его причастность к совершенным преступлениям по части 1 статьи 159 УК РФ и части 2 статьи 159 УК РФ. В связи с этим прокуратура утвердила обвинение, а уголовное дело направили в суд для рассмотрения.